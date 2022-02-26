«Химки» — «Динамо»: все голы матча РПЛ

Московское «Динамо» на выезде выиграло у подмосковного футбольного клуба «Химки» со счетом 3:0 в матче 19-го тура Тинькофф — РПЛ.

«Динамо» благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах.

35-я минута: гол Смолова

? Смолов забил за «Динамо» после возвращения. Уже история. pic.twitter.com/Gd8YGgTEE9 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022

84-я минута: гол Шиманьски

Шиманьски поверил в Тюкавина. Костя выдал шикарную голевую ? pic.twitter.com/oegsEpVZ05 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022

89-я минута: гол Фомина