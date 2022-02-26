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Сегодня, 16:20

«Химки» — «Динамо»: все голы матча РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент

Московское «Динамо» на выезде выиграло у подмосковного футбольного клуба «Химки» со счетом 3:0 в матче 19-го тура Тинькофф — РПЛ.

«Динамо» благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах.

35-я минута: гол Смолова

84-я минута: гол Шиманьски

89-я минута: гол Фомина

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:3
Динамо
Голы
Смолов, 35 (0:1), Шиманьски, 84 (0:2), Фомин, 89 (0:3)
Химки
Лантратов Дагерстоль Тихий Волков Бруну Виана Глушаков Мамаев (Лоуренс, 46) Жирков (Набиуллин, 71) Кухарчук (Главчич, 80) Мирзов Ламкель Зе
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро Грулев (Макаров, 89) Захарян (Сазонов, 56) Шиманьски (Гладышев, 88) Фомин Смолов (Тюкавин, 69)
Предупреждения
Мирзов 54’  -  Евгеньев 38’
Удаления
Дагерстоль 45’, Евгеньев 52’ (вторая ж.к), Лоуренс 68’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Матюнин (Москва) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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