Московское «Динамо» обыграло «Химки», команды забили 7 голов

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Химки» в матче 13-го тура РПЛ — 4:3. Команды трижды обменивались голами с разницей две минуты.

У гостей мячи на счету Даниила Фомина, Роберто Фернандеса, Артура Гомеса и Муми Нгамале. У хозяев отметились Лукас Вера, Зелимхан Бакаев и Александр Кутицкий (автогол).

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками — на 13-й строчке.