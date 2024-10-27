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Московское «Динамо» обыграло «Химки», команды забили 7 голов

Руслан Минаев
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«Динамо» обыграло «Химки» в матче 13-го тура РПЛ — 4:3. 27 октября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Химки» в матче 13-го тура РПЛ — 4:3. Команды трижды обменивались голами с разницей две минуты.

У гостей мячи на счету Даниила Фомина, Роберто Фернандеса, Артура Гомеса и Муми Нгамале. У хозяев отметились Лукас Вера, Зелимхан Бакаев и Александр Кутицкий (автогол).

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками — на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
3:4
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ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 0 : 2
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 - : -
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