«Химки» — «Динамо» Москва: видео голов матча 13-го тура РПЛ

«Динамо» Москва на выезде вышло вперед в матче с «Химками» в матче 13-го тура РПЛ — 3:2.

29-я минута. Фомин — 0:1

30-я минута. Вера — 1:1

45+1-я минута. Бакаев — 2:1

45+3-я минута. Фернандес — 2:2

50-я минута. Артур — 2:3