«Химки» — «Динамо» Махачкала: Руденко не реализовал пенальти

«Химки» не сумели реализовать пенальти в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м туре РПЛ — 0:0.

На 22-й минуте нападающий подмосковной команды Александр Руденко пробил с пенальти в перекладину ворот гостей.