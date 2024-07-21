Игнатов: «Задачи «Спартака» всегда самые высокие. Поражение от «Оренбурга» — только первая игра»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что команда не отказывается от самых высоких задач после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга (0:2).

— Что пошло не так в ситуации со вторым голом?

— К сожалению, не видел, потому что пошел разминаться. Видел только конец, поэтому не могу сказать, что было.

— На что такой «Спартак» может претендовать в сезоне?

— Только первая игра прошла. Рано делать выводы. Задача побеждать в каждом матче. 29 игр — 29 побед.

— Каким итоговым местом «Спартака» ты будешь доволен?

— Странные вопросы, всегда одни и те же. Только самым высоким.

— То есть первое?

— Да.

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».