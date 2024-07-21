Полузащитник «Спартака» Игнатов: «Пытались высоко прессинговать, но не получилось»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга (0:2).

— Получилась тяжелая игра. Выходили с настроем на победу. Матч сложился тяжеловато. Сделаем правильные выводы и будем готовы к следующему. Все только начинается.

— Во что пытался играть «Спартак»?

— Пытались высоко прессинговать, но не получилось. Это только начало. Всего месяц работаем. Думаю, дальше будет лучше.

— Провалы в обороне — следствие высокого прессинга?

— Разберем. Тренерский штаб скажет. Первая игра, дальше будет видно. Будем готовы к следующему матчу, чтобы выиграть. И каждую следующую игру выигрывать, — сказал Игнатов журналистам.

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».