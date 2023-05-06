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Сегодня, 15:12

«Химки» — «Динамо»: гол гостей отменен из-за офсайда. Мешал ли Смолов вратарю?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Краснодар» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
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На 27-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счет, но первый ассистент Дмитрий Чельцов зафиксировал положение «вне игры» у Федора Смолова, и позднее гол не был засчитан.

Видеоассистенты Артем Чистяков и Алексей Стипиди провели проверку и поддержали решение об офсайде. Выходит, судьи решили, что Смолов, оказавшийся за линией офсайда, мешал вратарю подмосковной команды Антону Митрюшкину.

Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».

Динамовцы, возможно, с этим не согласятся и напомнят матч 19-го тура «Краснодар» — «Динамо» (3:1), в котором был засчитан гол краснодарца Кади Боржеса. То решение судейской бригады во главе с Артемом Любимовым было правильным. Удар был нанесен с дальнего расстояния, из-за штрафной площади. В момент удара обзор вратарю перекрывали два игрока его же команды. Краснодарский футболист, находившийся справа от вратаря, не мешал ему. Антон Шунин наклонился влево, определить момент удара ему мешали партнеры по команде.

Эпизод матча «Краснодар» — «Динамо».

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение рефери: «Мозес, находившийся за линией вне игры, по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот».

Сегодня в Химках удар был нанесен с намного более близкого расстояния. В момент удара Гладышева Смолов, если судить по повтору из-за ворот, перекрывал обзор Митрюшкину. Значит, гол не засчитан правильно.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
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6.05 14:00
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
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