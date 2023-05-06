Чепчугов оценил попадание Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил попадание хавбека москвичей Хорхе Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.

«Когда мы в тренировочном процессе выкладываемся полностью, это отражается на футбольном поле. Это действительно настоящее достижение — быть первым и опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау. Мои поздравления, только вперед и удачи!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.