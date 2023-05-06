«Химки» — «Динамо»: арбитр отменил два гола гостей

Главный арбитр матча 26-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» Сергей Карасев отменил два гола бело-голубых.

На 28-й минуте встречи отличился нападающий Ярослав Гладышев, а на 54-й минуте форвард Федор Смолов. Оба мяча не были засчитаны из-за офсайда.