«Химки» — ЦСКА: Сабович вывел химчан вперед за 10 минут до конца матча
Полузащитник «Химок» Сабович вывел свою команду вперед в матче с ЦСКА
Полузащитник «Химок» Бесард Сабович вывел свою команду вперед в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 3:2.
На 80-й минуте 24-летний швед забил в левый верхний угол ворот Игоря Акинфеева.
Сабович проводит 20-й матч за «Химки» в этом сезоне, гол в ворота ЦСКА стал для него первым в составе команды.
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|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
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|Кр. Советов
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|9
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|9
|29-26
|32
|
9
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|7
|6
|11
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|
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|4
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|31-42
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|
13
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
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|24-46
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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|Г
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|
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|15
|
|
Дмитрий Полоз
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|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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