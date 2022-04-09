Полузащитник «Химок» Сабович вывел свою команду вперед в матче с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович вывел свою команду вперед в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 3:2.

На 80-й минуте 24-летний швед забил в левый верхний угол ворот Игоря Акинфеева.

Сабович проводит 20-й матч за «Химки» в этом сезоне, гол в ворота ЦСКА стал для него первым в составе команды.