«Химки» арендовали у «Локомотива» Идову

«Химки» взяли в аренду защитника «Локомотива» Брайна Идову, сообщает официальный сайт клуба. Арендное соглашение с 28-летним рассчитано до конца сезона.

Идову — воспитанник «Зенита» и «Амкара». В пермском клубе он начал карьеру и выступал в его составе до расформирования «Амкара» в 2018 году. Тогда же он присоединился к «Локо» и выиграл в его составе Кубок и Суперкубок России.

В сезоне-2019/20 Идову провел 18 матчей за «Локо» во всех турнирах.