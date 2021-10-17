«Химки» на своем поле победили «Ахмат»
«Химки» обыграли «Ахмат» в домашнем матче 11-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:0. Голы забили Илья Кухарчук и Александр Долгов.
Для подмосковного клуба это вторая победа в РПЛ в этом сезоне. Последний раз команда побеждала 1 августа в матче с «Краснодаром» (1:0).
«Химки» поднялись на 13-е место в таблице. «Ахмат» занимает 11-е место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Химки» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)
Голы: Кухарчук, 12 (1:0). Долгов, 90 (2:0).
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин (Стоинович, 82), Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90+5), Трошечкин, Сабович (Камышев, 83).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Богосавац, 46), Семенов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Харин, Полярус (Лысцов, 80), Конате, Себай (Садулаев, 46).
Предупреждения: Кухарчук, 2. Коновалов, 35. Мирзов, 63. Быстров, 68. Семенов, 71. Нижич, 90+2.
Судьи: Шадыханов. Мосякин (оба — Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Шаламберидзе (Москва).
17 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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