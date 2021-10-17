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«Химки» на своем поле победили «Ахмат»

18:24
17 октября. Химки. «Химки» — «Ахмат» — 2:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 октября. Химки. «Химки» — «Ахмат» — 2:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Химки» обыграли «Ахмат» в домашнем матче 11-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:0. Голы забили Илья Кухарчук и Александр Долгов.

Для подмосковного клуба это вторая победа в РПЛ в этом сезоне. Последний раз команда побеждала 1 августа в матче с «Краснодаром» (1:0).

«Химки» поднялись на 13-е место в таблице. «Ахмат» занимает 11-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Химки» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Кухарчук, 12 (1:0). Долгов, 90 (2:0).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин (Стоинович, 82), Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90+5), Трошечкин, Сабович (Камышев, 83).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Богосавац, 46), Семенов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Харин, Полярус (Лысцов, 80), Конате, Себай (Садулаев, 46).

Предупреждения: Кухарчук, 2. Коновалов, 35. Мирзов, 63. Быстров, 68. Семенов, 71. Нижич, 90+2.

Судьи: Шадыханов. Мосякин (оба — Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Шаламберидзе (Москва).

17 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
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Роман Шишов все материалы автора

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