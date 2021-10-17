Дубль Сарвели помог «Крыльям Советов» обыграть «Нижний Новгород»
«Крылья Советов» уверенно обыграли «Нижний Новгород» (2:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
Дубль в этой встрече оформил нападающий хозяев Владислав Сарвели. Футболист забил на 36-й и 50-й минутах.
После 11 туров «Крылья Советов» занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. У «Нижнего Новгорода» 14 очков и 10-я строчка.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Нижний Новгород» — 2:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 36 (1:0). Сарвели, 50 (2:0).
Нереализованный пенальти: Калинский, 84 (вратарь)
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Солдатенков, 77), Зиньковский (Витюгов, 68), Ежов (Кабутов, 87), Пруцев (Пиняев, 68), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов (Пенчиков, 90), Гоцук (Миладинович, 70), Кечкеш, Юлдошев (Косарев, 60), Ткачук, Калинский, Шарипов (Галаджан, 70), Могилевец (Горбунов, 46), Берковский, Сулейманов.
Предупреждения: Сулейманов, 58. Горбунов, 72.
Судьи: Амелин (Тула). Сейфетдинов (Казань), Миневич (Смоленск).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Березнов (Москва).
17 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю