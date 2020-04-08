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Хеведес назвал команду своей мечты из тех, с кем вместе играл. Из «Локомотива» в нее вошел лишь один футболист

16:24
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес представил команду мечты из тех, c кем он выходил вместе на поле в ходе своей карьеры. Из числа железнодорожников туда вошел только полузащитник Джефферсон Фарфан.

В нее вошли: Мануэль Нойер, Рафинья, Джорджо Кьеллини, Марсело Бордон, Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Иван Ракитич, Джефферсон Фарфан, Паулу Дибала, Рауль, Клас-Ян Хюнтелар.

— У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ, — cказал Хеведес.

В настоящий момент матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.

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