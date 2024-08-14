Медина: «Слухи о моем уходе? Я счастлив в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Слухи о моем уходе? Не хочу комментировать слухи. Я счастлив в «Спартаке». И использую любую возможность, чтобы помочь команде», — сказал Медина.

14 августа Медина забил гол в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).