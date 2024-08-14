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Сегодня, 22:15

Медина: «Слухи о моем уходе? Я счастлив в «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Слухи о моем уходе? Не хочу комментировать слухи. Я счастлив в «Спартаке». И использую любую возможность, чтобы помочь команде», — сказал Медина.

14 августа Медина забил гол в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Даниил Зорин. «Спартак» вторым составом убрал «Крылья». Лучшие — Мартинс и Зорин!

Хесус Медина
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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