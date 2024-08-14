Каманцев — о критике судейства: «В начале сезона мы используем много новых арбитров»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал критику клубов в адрес судейства в начале сезона-2024/25.

— Как вы расценили слова Рыскина о том, что он ни разу не видел Мажича?

— Это слова Рыскина.

— Вы понимаете негодование клубов по поводу судейства в начале сезона?

— А что в этом удивительного, если в начале сезона мы используем много новых арбитров? У нас как день сурка. Каждую осень мы говорим о том, что судейство в качестве немножко теряет. Если мы не будем готовиться к весне осенью, естественно у нас не появится новых имен. Легко назначать Карасева, Левникова и дальше по списку на все матчи, но нам нужны новые имена.

— Собирается ли Мажич в Махачкалу и Ростов, где его ждут?

— Думаю, мы поедем и в Махачкалу, и в Грозный, и в другие города.

Ранее Каманцев прокомментировал слухи о том, что Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.