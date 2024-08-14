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Судейство

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Каманцев — о критике судейства: «В начале сезона мы используем много новых арбитров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал критику клубов в адрес судейства в начале сезона-2024/25.

— Как вы расценили слова Рыскина о том, что он ни разу не видел Мажича?

— Это слова Рыскина.

— Вы понимаете негодование клубов по поводу судейства в начале сезона?

— А что в этом удивительного, если в начале сезона мы используем много новых арбитров? У нас как день сурка. Каждую осень мы говорим о том, что судейство в качестве немножко теряет. Если мы не будем готовиться к весне осенью, естественно у нас не появится новых имен. Легко назначать Карасева, Левникова и дальше по списку на все матчи, но нам нужны новые имена.

— Собирается ли Мажич в Махачкалу и Ростов, где его ждут?

— Думаю, мы поедем и в Махачкалу, и в Грозный, и в другие города.

Ранее Каманцев прокомментировал слухи о том, что Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

Футбол
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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2
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3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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