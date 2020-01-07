Хердур Магнуссон: «С нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон с нетерпением ждет возобновления чемпионата России. В первом официальном матче в 2020 году красно-синие сыграют с «Уралом» в конце февраля.

— Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.