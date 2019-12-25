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Хердур Магнуссон: «Думаю, этот сезон будет для ЦСКА хорошим»

04:04
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в инетрвью «Известиям» отметил, что команда становится сильнее с каждым днем. Красно-синие после 19 туров занимают четвертое место.

— Вы чувствуете, что ЦСКА в этом сезоне прогрессирует по сравнению с прошлым?

— Да, думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим.

Дополнительная информация

https://iz.ru/957805/sevastian-terletckii/pomazun-neskolko-raz-nas-spas

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