Хендрикс провел первую тренировку со «Спартаком»
15:54
Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в составе московской команды, сообщает Twitter красно-белых.
Накануне голландский хавбек успешно прошел медобследование и подписал контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.
Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.
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