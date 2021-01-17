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Хендрикс провел первую тренировку со «Спартаком»

15:54
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в составе московской команды, сообщает Twitter красно-белых.

Накануне голландский хавбек успешно прошел медобследование и подписал контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.

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