Хавьер Рибалта: «У «Зенита» нет необходимости срочно продавать Азмуна»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о нападающем Сердаре Азмуне. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».

— Я читал об интересе «Наполи» к Азмуну, но к нам в клуб ничего официально не приходило, не могу сказать больше, — приводит слова Рибалты Il Mattino. — У него уже большой опыт игр в РПЛ и в сборной. Физически силен, быстр и очень хорошо атакует из глубины. Он много дал нашей команде, для нас очень важный игрок. У нас нет необходимости срочно его продавать. У нас не будет кризисных экономических последствий из-за коронавируса.

У нас были предложения по нашим игрокам, но наш собственник не хотел бы их продавать. Если кто-то сделает предложение нам по Азмуну, то получить его будет не так просто. У нас нет необходимости продавать игроков.