Хавбек «Зенита» Вендел: «Я опоздал на неделю, значит, должен заплатить»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что готов выплатить штраф за опоздание на первый сбор команды в Катаре. По словам 28-летнего бразильца, он задержался на родине из-за семейных дел.

«Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним [наказанием] согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать», — приводит matchtv.ru слова Вендела.

Хавбек отметил, что его одноклубники с уважением относятся к его опозданиям, так как они «не по веселым поводам».

В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 16 матчей. Полузащитник выступает за команду с 2020 года. Вендел — четырехкратный чемпион России в составе сине-бело-голубых, обладатель Кубка (2024) и трех Суперкубков страны (2021, 2022, 2024).