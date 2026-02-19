Источник: «Зенит» потребовал у «Палмейраса» 40 миллионов евро за Энрике

«Палмейрас» сделал предложение «Зениту» в размере 29,2 миллиона евро за вингера Луиса Энрике, сообщает Gazeta Esportiva.

Как отмечает источник, клуб из Санкт-Петербурга ответил отказом. Сине-бело-голубые готовы к переговорам о продаже 25-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 бразилец провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Ботафого», «Бетис» и «Флуминенсе».