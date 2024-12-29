Хавбек «Зенита» отказался от перехода в «Кайрат»
20-летний опорник «Зенита» Дмитрий Васильев отказался от перехода в «Кайрат» на правах аренды, сообщает Legalbet.kz.
В нескольких клубах РПЛ рассматривают вариант с арендой полузащитника. В «Зените» не планируют трансфер Васильева, но могут отпустить его в аренду.
В сезоне -2024/25 Васильев провел восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча. Transfermarkt оценил Васильева в 700 тысяч евро. Контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне 2024 года «Кайрат» стал чемпионом Казахстана.
Источник: Legalbet.kz
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