Белоус об игре Дзюбы за «Акрон»: «Спартаковская школа дает о себе знать»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но все равно дает знать о себе спартаковская школа. Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Некоторые смотрят на «Акрон», чтобы посмотреть именно на Дзюбу», — цитирует Белоуса Legalbet.

Дзюба провел за «Акрон» 11 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.