Белоус об игре Дзюбы за «Акрон»: «Спартаковская школа дает о себе знать»
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но все равно дает знать о себе спартаковская школа. Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Некоторые смотрят на «Акрон», чтобы посмотреть именно на Дзюбу», — цитирует Белоуса Legalbet.
Дзюба провел за «Акрон» 11 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: legalbet.ru
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|3
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|
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|11
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|
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|
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
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|- : -
|2.03
|19:30
|
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|Г
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Манфред Угальде
Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
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Оренбург
|14
|1
|5
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|11
|1
|3
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