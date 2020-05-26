Хавбек «Урала» ведет переговоры с «Фулхэмом» и хочет играть за «Челси»

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль сообщил, что ведет переговоры с «Фулхэмом». Контракт 27-летнего камерунца истекает в конце нынешнего сезона.

— Они связались с моим агентом. Но нужно быть терпеливыми, потому что в мире сейчас происходит много всего, — цитирует footballleagueworld.co.uk Бумаля. — Командам нужно время, они не могут принимать решения так быстро. Они должны выяснить, кто из игроков уходит.

Надеюсь, все скоро разрешится благодаря моему агенту и мы сможем нати что-то интересное.

Я знаю «Фулхэм», у меня там до сих пор есть друзья. Думаю, скоро мы придем к конкретике, но нам нужно время. Нужно подождать, потому что для футболистов и агентов ситуация непростая. В мире есть более важные вещи. Но мы поддерживаем связь, надеюсь, мы можем подписать контракт.

Моя мечта — «Челси». Я обожал Макелеле и Эссьена. Мне нравился стиль их игры, их действия, отборы. Они выдерживали баланс между атакой и обороной. Со времени их выступления я поддерживаю «Челси». Я смотрю их матчи, болею. Для меня это лучшая команда.