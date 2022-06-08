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Агент защитника Дркушича подтвердил, что Федотов может покинуть «Сочи»

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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, подтвердил информацию о том, что главный тренер Владимир Федотов может покинуть клуб.

«У нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб, но для Вани ничего не меняется. Дркушич в «Сочи» и сфокусирован на подготовке к новому сезону. Именно так обстоит ситуация сейчас. Игрокам ничего еще не объявляли. Но я не могу сейчас говорить, уйдет точно Федотов или останется. Могу только сказать, что Ваня — игрок «Сочи» и мы планируем, что именно в этом клубе он проведет следующий сезон», — цитирует «РБ Спорт» Ратковица.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Федотов может возглавить московский ЦСКА.

22-летний словенский защитник Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». Футболист провел 11 матчей за российский клуб в прошедшем сезоне во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-u-nas-tozhe-est-informatsiya-chto-fedotov-smenit-klub-no-igrokam-nichego-ne-ob-yavlyali/
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Сочи
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
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