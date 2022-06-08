Агент защитника Дркушича подтвердил, что Федотов может покинуть «Сочи»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, подтвердил информацию о том, что главный тренер Владимир Федотов может покинуть клуб.

«У нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб, но для Вани ничего не меняется. Дркушич в «Сочи» и сфокусирован на подготовке к новому сезону. Именно так обстоит ситуация сейчас. Игрокам ничего еще не объявляли. Но я не могу сейчас говорить, уйдет точно Федотов или останется. Могу только сказать, что Ваня — игрок «Сочи» и мы планируем, что именно в этом клубе он проведет следующий сезон», — цитирует «РБ Спорт» Ратковица.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Федотов может возглавить московский ЦСКА.

22-летний словенский защитник Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». Футболист провел 11 матчей за российский клуб в прошедшем сезоне во всех турнирах.