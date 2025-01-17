Хавбек «Оренбурга» Башич рассказал, сколько потратил в отпуске

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о сумме трат в отпуске.

«После последнего матча провел несколько дней дома, а затем отправились с моей девушкой в Париж. Затем опять вернулся домой, побыл с семьей, встретился с друзьями.

Я заранее отложил деньги на эту поездку и исходил из бюджета. На все про все получилось что-то в районе 2-3 тысяч евро, точнее не скажу», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Башич выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, отличившись голом.