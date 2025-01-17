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Сегодня, 12:46

Хавбек «Оренбурга» Башич рассказал, сколько потратил в отпуске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о сумме трат в отпуске.

«После последнего матча провел несколько дней дома, а затем отправились с моей девушкой в Париж. Затем опять вернулся домой, побыл с семьей, встретился с друзьями.

Я заранее отложил деньги на эту поездку и исходил из бюджета. На все про все получилось что-то в районе 2-3 тысяч евро, точнее не скажу», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Башич выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, отличившись голом.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Оренбург
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
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10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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