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Сегодня, 17:52

Хавбек «Локомотива» Тимофеев уверен, что у Батракова и Ракова большое будущее

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев рассказал о перспективах воспитанников команды — полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

«Леша Батраков и Вадим Раков — большие молодцы. Очень рад за них, за то, как они себя проявляют. Ребята прогрессируют. Надеюсь, что с каждым матчем они будут играть все лучше. Уверен на 100 процентов, что у них большое будущее», — цитирует Тимофееву Legalbet.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» семь игр, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

У Ракова шесть матчей в за команду в текущем сезоне, три гола и два голевых паса.

Источник: Legalbet
Артем Тимофеев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Вадим Раков
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
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 3 : 2
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Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
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Спартак

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П
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Зенит

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