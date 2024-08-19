Хавбек «Локомотива» Тимофеев уверен, что у Батракова и Ракова большое будущее

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев рассказал о перспективах воспитанников команды — полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

«Леша Батраков и Вадим Раков — большие молодцы. Очень рад за них, за то, как они себя проявляют. Ребята прогрессируют. Надеюсь, что с каждым матчем они будут играть все лучше. Уверен на 100 процентов, что у них большое будущее», — цитирует Тимофееву Legalbet.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» семь игр, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

У Ракова шесть матчей в за команду в текущем сезоне, три гола и два голевых паса.