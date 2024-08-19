Агаларов рассказал о личных целях на сезон-2024/25

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о личных целях на сезон-2024/25.

«Индивидуальная цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу в каждом матче. Думаю, ни один футболист не ставит перед собой задачу набрать 20 или 30 голов за сезон. Нападающий в каждом матче выходит с целью забить мяч», — цитирует Агаларова Legalbet.

В сезоне-2024/25 футболист провел четыре матча за «Ахмат» и отличился одним голом.