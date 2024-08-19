Сутормин: «Выбрал «Ростов», потому что знаю Карпина, его требования»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что мечтал поработать с Валерием Карпиным.

«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было мое мнение и я выбрал перейти в «Ростов». Я хотел поработать с Карпиным? Ну, конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».