Халк убедил Сантоса в том, что переход в "Зенит" будет правильным решением

Защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход в "Зенит". Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года.

– Я благодарен "Зениту" за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.

– Расскажите, как долго размышляли над этим переходом и с кем советовались по этому поводу?



– Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.



– Что еще объединяет вас с Халком кроме того, что вы из одного штата? Вы с ним давно дружите?



​– Мне кажется, что нас объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы – те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет.



– Рассказывал ли вам Халк что-то о Петербурге? Успели ли вы посмотреть город за два дня, что вы здесь?



– Нет, я еще не успел ничего посмотреть. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город. Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Зенит" объявил о переходе Дугласа Сантоса