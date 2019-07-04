"Зенит" объявил о переходе Дугласа Сантоса

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Дугласа Сантоса. Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года.

Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.



Все подробности: https://t.co/vVr4HUYpmP#BemVindoDouglas pic.twitter.com/X57lDiFwK5 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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