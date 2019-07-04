22:33 | Футбол — РПЛ

"Зенит" объявил о переходе Дугласа Сантоса

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Дугласа Сантоса. Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года. 

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-duglas-santos-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm

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