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Хаджикадунич прошел карантин и приступил к тренирокам

15:44
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой, сообщает Twitter ростовчан.

После возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе.

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