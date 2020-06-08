Хаджикадунич прошел карантин и приступил к тренирокам

Деннис Хаджикадунич тренируется с командой ??



Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой.



Напомним, после возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе. #МыРостов pic.twitter.com/QxLZdHOyYs