Хаджикадунич прошел карантин и приступил к тренирокам
15:44
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой, сообщает Twitter ростовчан.
После возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе.
Деннис Хаджикадунич тренируется с командой ??— Football Club Rostov (@rostovfc) June 8, 2020
Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой.
Напомним, после возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе. #МыРостов pic.twitter.com/QxLZdHOyYs
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