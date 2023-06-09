Хаджи сообщил, что Гаврилов скоро будет выписан из больницы

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи сообщил корреспонденту «СЭ» о состоянии ветерана команды Юрия Гаврилова после операции.

«Все нормально. Потихоньку лечится. Он хорошо вышел из реанимации, уже в общей палате. Скоро его выпишут», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.