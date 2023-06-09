Зиньковский назвал лучшего игрока «Спартака» в прошедшем сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока команды в прошедшем сезоне РПЛ.

— Кто лучший игрок «Спартака» в этом сезоне?

— Наверное, лучшие — Квинси Промес и Александр Соболев. Вообще можно отметить больше половины команды. Мы все хорошо поработали в этом сезоне. У нас много молодых ребят, которые до этого мало играли и показали отличный прогресс. Для некоторых это первый сезон в «Спартаке». Ребята доказали, что могут вносить весомый вклад в командное дело. Ну и также опытные ребята — Зобнин, Селихов, Соболев, Промес, Джикия и остальные... Получается, все отлично себя проявили.

В минувшем сезоне 31-летний Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

На счету 26-летнего Соболева — 32 матча за красно-белых, 12 голов и 9 результативных передач.