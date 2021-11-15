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Судейство

Хачатурянц намерен рекомендовать Каманцева на пост главы судейского комитета РФС

Хачатурянц хочет видеть Каманцева на посту главы судейского комитета РФС
09:11
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполняющий обязанности РПЛ Ашот Хачатурянц намерен назначить на пост председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева в случае своей победы на выборах главы организации.

Хачатурянц — единственный кандидат на пост главы. Выборы пройдут 22 ноября.

«Думаю, что этот пост должен занять Каманцев, потому что он пришел со мной. Это человек, которому я полностью доверяю, и я уверен, что он продолжит то, что я начал. Плюс ко всему я не снимаю с себя никакой ответственности, я все равно буду ответственным за все изменения, которые там будут происходить.

Конечно, я хотел бы, чтобы этот пост в случае победы на выборах занял Каманцев. Я думаю, что он и займет этот пост, я буду его рекомендовать», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Каманцев является членом экспертно-судейской комиссии РФС.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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