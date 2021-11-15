Хачатурянц намерен рекомендовать Каманцева на пост главы судейского комитета РФС

Исполняющий обязанности РПЛ Ашот Хачатурянц намерен назначить на пост председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева в случае своей победы на выборах главы организации.

Хачатурянц — единственный кандидат на пост главы. Выборы пройдут 22 ноября.

«Думаю, что этот пост должен занять Каманцев, потому что он пришел со мной. Это человек, которому я полностью доверяю, и я уверен, что он продолжит то, что я начал. Плюс ко всему я не снимаю с себя никакой ответственности, я все равно буду ответственным за все изменения, которые там будут происходить.

Конечно, я хотел бы, чтобы этот пост в случае победы на выборах занял Каманцев. Я думаю, что он и займет этот пост, я буду его рекомендовать», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Каманцев является членом экспертно-судейской комиссии РФС.