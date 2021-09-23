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Хачатурянц: «Кашшаи проделал большую работу, за что в РФС ему очень благодарны»

18:45
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил опыт сотрудничества с Виктором Кашшаи, которого на посту главы судейского корпуса РФС сменил португалец Витор Мелу Перейра.

— Виктор Кашшаи говорил, что передает эстафету коллеге на беспрецедентной высоте. А вы как считаете?

— Определение высоты — субъективный фактор. Виктор с нами начал работу, когда мы начали эти реформы. Что-то получалось, что-то нет. Но он проделал большую работу, за что мы ему очень благодарны. Пришел момент, когда мы вышли на определенный уровень и нам нужен был человек с другими качествами, чтобы эти реформы завершить. Мы благодарны Виктору за его работу. Вопрос высоты относителен. До сих пор наша реформа не завершена, мы находимся в процессе. Да, мы избегаем каких-либо скандалов, но вопросы остаются. Мы знаем, в какую точку мы хотим прийти. Я бы хотел расширить ответ Витора: у нас до сих пор есть ЭСК, где определяется решение по спорным вопросам. Витор войдет в нее и его работа в ней будет очень важна, — сказал Хачатурянц.

64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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