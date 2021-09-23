РФС не рассматривает российских специалистов на пост руководителя проекта ВАР

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о новом руководителе проекта ВАР в России.

— Известно, кто будет отвечать за судей на ВАР?

— Административно ничего не изменилось. Что касается, технической части, мы находимся в поиске такого эксперта. У нас есть несколько кандидатур. До конца года мы этот вопрос решим. Рассматриваем ли российских специалистов? Нет.

— Вы несколько раз сказали, что не рассматриваете российских специалистов. Говорит ли это о низком уровне управленцев?

— Вы абсолютно неправильно меня поняли. У нас на многих постах работают граждане России. Если вернуться к ВАРу, то это абсолютно новый инструмент в мире. Мы ищем эксперта, который бы обладал определенным опытом и знаниями этой системы. Мы сразу не стали внедрять ВАР, а пришли к этому с небольшим опозданием. Чтобы как можно быстрее ликвидировать это отставания, нам нужны профессиональные эксперты, которые на сегодняшний день присутствуют на Западе, — сказал Хачатурянц.

Напомним, 3 июня руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин покинул РФС в связи с истечением срока договора.