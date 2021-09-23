В РФС рассказали о кандидатах на пост главы департамента судейства

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о назначении Витора Перейры новым главой департамента судейства.

— Одним из ключевых факторов стала рекомендация Роберто Розетти? Кто еще был кандидатом на данный пост?

— Мы с уважением относимся к позиции Роберто Розетти, но не просим никаких рекомендаций для принятий наших решений. Это важно. Я бы не хотел оглашать список кандидатов. Это может быть неправильно понято людьми, которые не прошли этот отбор, и будет не совсем этично, — сказал Хачатурянц.

На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.