В РФС рассказали о кандидатах на пост главы департамента судейства
18:40
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о назначении Витора Перейры новым главой департамента судейства.
— Одним из ключевых факторов стала рекомендация Роберто Розетти? Кто еще был кандидатом на данный пост?
— Мы с уважением относимся к позиции Роберто Розетти, но не просим никаких рекомендаций для принятий наших решений. Это важно. Я бы не хотел оглашать список кандидатов. Это может быть неправильно понято людьми, которые не прошли этот отбор, и будет не совсем этично, — сказал Хачатурянц.
На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.
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