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Хабиб посетил матч «Спартак» — «Тамбов»

18:40
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ" Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, посетил матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе, еще гол забил Самюэль Жиго.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что собирается пригласить Нурмагомедова на один из матчей красно-белых.

Нурмагомедов является болельщиком «Спартака».

(Артем Калинин)

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