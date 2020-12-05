Хабиб посетил матч «Спартак» — «Тамбов»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, посетил матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.
Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе, еще гол забил Самюэль Жиго.
Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что собирается пригласить Нурмагомедова на один из матчей красно-белых.
Нурмагомедов является болельщиком «Спартака».
(Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю