В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьеву
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.
— Была новость об интересе к Воробьеву.
— Это слухи, слухи мы не комментируем.
— Есть ли желание укрепить позицию нападающего?
— У нас всегда есть желание укрепить наши позиции. Это процесс, который зависит от ситуации на выход и на вход. На данный момент линия нападения у нас укомплектована.
Ранее об интересе к Воробьеву со стороны «Динамо» сообщало издание «РБ Спорт».
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|32
|
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|15
|9
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|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
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|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
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|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
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|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
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|6
|3
|6
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|
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|4
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|
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|4
|5
|6
|23-27
|17
|
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|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
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|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
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|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
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30 тур
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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