Гжегож Крыховяк: "Хотел бы остаться в "Локомотиве" после окончания срока аренды"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк заявил, что хотел бы остаться в команде и после окончания срока аренды.

– Давайте начнем с актуальных новостей. Похоже, Паредес все-таки переходит в "ПСЖ". Вы в Катаре живете неподалеку от него, он не советовался с вами?

– Нет, он со мной не связывался. Мы о "ПСЖ" вообще никогда не разговаривали.

– Что думаете по поводу его перехода?

– А что тут такого? Если "ПСЖ" решил его приобрести, значит, он ему нужен. Это все, что я могу сказать о том, что касается Паредеса и "ПСЖ". Все-таки он перешел туда из "Зенита", а я играю в другом российском клубе.

– Все же у вас с Паредесом одна и та же позиция. С его покупкой вы становитесь еще на один шаг дальше от клуба, с которым у вас контракт до 2021 года.

– Думаю, сейчас слишком рано говорить о "ПСЖ", о моем будущем в этом клубе. Сейчас я игрок "Локомотива", и абсолютно счастлив здесь. Самое главное – выхожу на поле, получаю удовольствие от футбола. Какой смысл думать о том, что будет летом, о возможном возвращении в "ПСЖ"? Хочется наслаждаться этими месяцами, игрой за мою команду.

– Вы можете сказать, что хотели бы выступать в "Локомотиве" дольше, чем один год.

– Абсолютно, так и есть. Повторюсь, мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в "Локомотиве" дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно?

– То есть вы хотели бы остаться в "Локомотиве" и после окончания срока аренды?

– Да, конечно.

Крыховяк - о будущем в "Локомотиве", Паредесе и России