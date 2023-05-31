Сергеев: «Не было такого, что кто-то в «Зените» настраивался на «Локомотив», а кто-то – на Дзюбу»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о бывшем нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

«На поле Дзюба — мастер, топ в футболе. Как нападающий он, не зря, — лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Мне было что подсмотреть в его игровых действиях. Понятно, что мы — разноплановые игроки, но уровень его игры сказывается на футбольном поле. А за его пределами Артем всегда был веселый, часто шутил. Один раз во время сбора ехали в автобусе, перед тренировкой, — так он всегда где-то какую-то шутку расскажет. Было смешно. В этом плане он крутой человек.

У меня был настрой только на «Локомотив». Не было такого, что кто-то настраивался на «Локомотив», а кто-то – на Дзюбу. Все настраивались на «Локомотив», знали, что нас догонял «Ростов». Нам надо было побеждать, что мы и сделали», — цитирует «Спорт день за днем» Сергеева.

25 мая "Локомотив" продлил контракт с Дзюбой до 2024-го.

Нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Адана Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.