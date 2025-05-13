Футбол
13 мая, 11:50

Гусев заявил, что готов стать главным тренером «Динамо» со следующего сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о возможности возглавить команду на постоянной основе.

— Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?

— Готов, если доверят.

— Как считаете, это возможно?

— Это вопрос руководства, которое принимает все решения в «Динамо», — цитирует Гусева «РБ Спорт».

47-летнего специалиста назначили и. о. главного тренера после ухода Марцела Лички из «Динамо» в начале мая. Под руководством Гусева бело-голубые одержали две победы в двух матчах, обыграв «Крылья Советов» (3:1) и «Спартак» (2:0) в РПЛ.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Дык это старый,выживший из ума бомж,что ему еще может быть надо!?)))

    15.05.2025

  • zg

    Вадик,запомни раз и навсегда,ты убогая,вонючая,многоаккаунтная шваль,которую на форуме не уважает никто!Вот собсна и все!Как ты там-"улыбочка"!

    15.05.2025

  • SpartakSirius

    Гусейнов ( фамилия по отцу ) возомнил себя великим тренером . В сврё время предал Динамо , сейчас подставил Личку .

    14.05.2025

  • Keep Calm And Carry On

    вам лишь бы языком почесать :slight_smile:

    14.05.2025

  • Zuschauer

    Личка бы Спартаку проиграл, как он привык уже проигрывать. Так что не надо про "багаж". Гусеву как раз удалось от него избавиться.

    13.05.2025

  • Динамов

    Вы только забыли добавить к "дуиающий игрок с опытом" ещё - гNилой предатель, предавший Динамо и сбежавший к Гинеру. Для объективности.

    13.05.2025

  • Динамов

    В России НЕТ ТРЕНЕРОВ по футболу. Есть только подделки под них.

    13.05.2025

  • Динамов

    Не готов ты, Гусев - сперва потренируйся на кошках (на клубе-аутсайдере или на ФНЛ). Совсем совести нет!?:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Гусев должен как минимум работать в следующем штабе!Думающий игрок с опытом!

    13.05.2025

  • sdf_1

    У Гусева уже началось головокружение от успехов

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    За что ж ты его обидел,такого душевного,безобидного,безмозглого-ого-го!

    13.05.2025

  • Valekka

    Дурак ты просто,даже общаться с таким безголовым стрёмно! Вот просто Дурак-и всё!!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Будённый на хромой кобыле!Гордый горец-солдат в услужении царя!Вы его речь слышали на пресс-конференции?Интересней только Клячко выражается,но тому мозги выбили!А этот любитель душевых кабинок на двоих!Чем он там собирался мериться?Возьмите стасика в спартасик!

    13.05.2025

  • Valekka

    Вы себя-то слышите,когда такую херню пишите?? Назови где Саламыч развалил что-то!!!!

    13.05.2025

  • Valekka

    А Саламыч добро дал? Он,скорее,в сторону Тушино посматривает!!

    13.05.2025

  • Valekka

    Не рановато в себя поверил??

    13.05.2025

  • Adminni

    Какой вопрос - такой ответ. А что он мог ответить - не готов?

    13.05.2025

  • zg

    Ну тут ясно дело,поживем увидим!Зимой бы точно не назначили,а сейчас пауза покороче,могут и рискнуть!

    13.05.2025

  • zg

    Ну как,у нас Чернышов был...))))Галлактионов не жирно далего от "щегла" ушел...))))Новиков в Динамо!Блин,да там как раз вообще клондайк таких!Я уж и фамилии позабыл!Силкин и еще один...В Шину по моему потом ушел!)Так что Динамо тут только в путь!)))

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Станкович не топ, он тип. А ещё он туп.

    13.05.2025

  • zg

    Да фиг их там уже знает,кто и чего там одобряет!))))

    13.05.2025

  • zg

    Вот тут как раз и заковыка,если именно уже "расписанно",то да,без шансов,а так чем чертеняка не шутит!)

    13.05.2025

  • Михаил Т

    пусть уж Гусев валится, чем условный иностранный тренер

    13.05.2025

  • zg

    Салют,Друже!Отлично написал!)Но я Роланчику процентов 20 бы отвесил,если сейчас,допустим,выиграют 2 матча при неплохой игре,руководы могут и клюнуть,тем более разница в ЗП и требованиях космическая!))))

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Ну, вот так, чмошничек и ДЫШИ ((... А) Я для тебя, школоло прыщавое, - НЕ Вадик Б) Неужели НЕ втямить, что тебя мразоту здесь абсолютно ВСЕ презирают ((... Я - не исключение Тчк

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А где Станкович топом был?Здесь вижу,топал!

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Подонок-стукачок сцыклявый! Я же тебя - гАвнюка НЕ трогаю, вот и ты НЕ обращайся. Неужели НЕ втямить, что тебя мразоту здесь абсолютно ВСЕ презирают ((...

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Этих помоешников не возьмут!Они пропитаны тухлым мясом!

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Сынку, индюк тоже думал, а стал глором народной командочки и завсегдатаем мирка СЭ... Убедительная просьба: не нажимай мою кнопку (забудь адрес), т.к. НЕИНТЕРЕСЕН, от слова СОВСЕМ ((((((((((( Кандидатуры есть - с ними и гутарь:joy::weary::rofl::heart_eyes::stuck_out_tongue_winking_eye::money_mouth::star_struck::nerd:

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Хозяевам ничего не оставят!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не пей больше,а то черти перед глазами!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Пусть Паршивлюк станет зиц-председателем,а Гусев командует.

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну надеюсь это уже в прошлом.Пусть в спартак звонят,предлагают кровиночек!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Чтобы узнать-надо пробовать.Позвать Шпилевского и Гусева в штаб.Гусева руководство клуба пригласило,видимо что-то видят!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А сборная России с Карпиным что выиграла?А сам Карпин?За усы вообще не говорю!Этот способен только развалить!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Личка уехал с багажом!Был бы его багаж нам бы спартак трёшку отгрузил во втором тайме,если не в первом!Гусев тактически переиграл станковича!

    13.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    всегда надо своим доверять пусть Гусев порулит хуже не будет !

    13.05.2025

  • krinf15

    Ага, Ваша правда! Ему ещё полгода на ПРО нужно учиться.

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Хватит перебирать импортных начинающих!Нанять тренера по физике.По тактике справятся со штабом.Нужен постоянный тренер,а не приходящий!

    13.05.2025

  • hovawart645

    Выиграет Гусев все матчи в этом сезоне, это 100% - и что делать Гафину? Интересно, кого Гусик подвинет? Кто должен был заменить Личку - "Валера-верим" или "Стас-Космос"? Вряд-ли мы это узнаем.

    13.05.2025

  • Leo1111

    Как же этот алконафт хочет быть главным тренером. Ажж щуьь до в сводить :grin:уже и команда его и играет по другому :joy::joy::joy:

    13.05.2025

  • Горын

    Зенит назначил Семака и не прогодал. Почему Динамо не сделать то же самое?

    13.05.2025

  • Михаси

    А какая у него категория? Вроде ПРО пока нет. Тогда чисто формально не сможет быть главным.

    13.05.2025

  • инок

    2 матча на багаже Лички сыграл - уже хорошо работает. Чтобы понять какой Гусев тренер - нужно смотреть после предсезонки. Про Станковича тоже говорили, что он топ и не проигрывает, только вот видно, что он далеко не топ.

    13.05.2025

  • инок

    Оценку Гусев даёт по двум выигрынным матчам, а на дистанции сможет. Вот в чём вопрос?

    13.05.2025

  • Derbist

    Как же в СЭ любят ответы превращать в заявления.

    13.05.2025

  • Alexander Telegin

    зто пока багаж Лички

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Молодец, Гусь!!! Выиграй 2 матча, лично за тебя проголосую! Болельщик Зенита и сборной с 1968 года Вадим Борисович:soccer::golf:

    13.05.2025

