Гусев заявил, что готов стать главным тренером «Динамо» со следующего сезона

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о возможности возглавить команду на постоянной основе.

— Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?

— Готов, если доверят.

— Как считаете, это возможно?

— Это вопрос руководства, которое принимает все решения в «Динамо», — цитирует Гусева «РБ Спорт».

47-летнего специалиста назначили и. о. главного тренера после ухода Марцела Лички из «Динамо» в начале мая. Под руководством Гусева бело-голубые одержали две победы в двух матчах, обыграв «Крылья Советов» (3:1) и «Спартак» (2:0) в РПЛ.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.