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Губерниев — о YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошие спектакли закрывают в моменте их пика»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о закрытии YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» с ведущими форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и российским тренером Леонидом Слуцким.

«Все уже поняли, что после нашего совместного с Дзюбой и Слуцким выпуска и триумфа можно сообразить на троих. В одну и ту же реку входить тяжело, а если мы сделаем шоу втроем и они потянут такого дорогого соведущего, как я, тогда будет успех. Хорошие спектакли закрывают в моменте их пика и не ждут, когда народ перестанет смотреть. Но в формате шоу Дзюбы и Слуцкого, мне кажется, люди немножко пересиделись. С моей точки зрения, оба должны заняться делом, а именно: Дзюба играть в футбол, а Слуцкий пусть найдет команду, которую будет тренировать. Потом, когда они найдут прекрасного спонсора и подкопят денег, обратятся ко мне. И я помогу Дзюбе и Слуцкому сделать шоу еще более популярным», — цитирует Губерниева Sport24.

Первый выпуск шоу Слуцкого и Дзюбы появился в апреле. Приглашенными гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Роман Павлюченко, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев и другие игроки.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602751-guberniyev-o-shou-dzyuby-i-slutskogo-khoroshiye-spektakli-zakryvayut-v-momente-ikh-pika
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
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