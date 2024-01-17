Стал известен клуб Саудовской Аравии, который хочет подписать форварда «Зенита» Кассьерру

«Аль-Шабаб» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает Sport24.

По информации источника, саудовский клуб намерен сделать «Зениту» официальное предложение в ближайшее время.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. В этом сезоне 26-летний колумбиец забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах.