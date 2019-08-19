Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. Он был впечатлен атмосферой на дерби.

— Первая половина игры была не такой хорошей, — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Тил. — В основном играли за счет забросов вперед. Но во втором тайме удалось показать хороший футбол. Мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча. В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, с которыми было сложно бороться. Тренер сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали, заиграв через короткие передачи. В итоге мы заслужили эту победу.

В Голландии нет такой атмосферы. Даже у больших команд. Даже в «Фейеноорде» не испытывал такого.

Дубль Жиго? Пожалуй, голы Самюэля были в духе бойцовской игры. Он с Джикией борец. Они проявили себя и в обороне, и в атаке. Это закономерно.