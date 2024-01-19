Гус Хиддинк: «Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси!»

Голландский специалист Гус Хиддинк сравнил экс-игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — заявил Хиддинк «РБ Спорт».

Под руководством голландского тренера сборная России стала бронзовым призером ЧЕ-2008. В сентябре 2021 года он объявил о завершении карьеры.