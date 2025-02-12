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Лепехин призвал не расстраиваться из-за срыва трансфера Илича в «Спартак»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин призвал не расстраиваться из-за срыва трансфера полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Точно не стоит расстраиваться из-за срыва перехода Илича, надо нормально к этому отнестись. Не надо рвать на себе волосы. Даже самые нашумевшие переходы не всегда однозначно усиливают команду. Никто не знает, усилил бы Илич «Спартак» или нет. Специалисты понимают, что это риск.

Логично, что «Спартак» отказался от Илича. Если бы все было великолепно и всех все устраивало, то трансфер бы состоялся. Правильно «Спартак» решил, что это того не стоит. Конкретные цифры даже обсуждать не хочется, потому что они не имеют значения. Они были бы важны только самому Иличу и руководству клуба.
Элементарно могла повториться ситуация с Гусом Тилем в «Спартаке». Это даже не проблема «Спартака» или российского футбола, хотя у нас это чаще происходит. Можно купить именитого игрока, а он не принесет никакой пользы, кроме общественного резонанса. И в Европе не всегда футболисты оправдывают ожидания», — заявил Лепехин Legalbet.ru.

В текущем сезоне Илич провел в серии А 12 матчей и отметился голом. Контракт хавбека с «Торино» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 4
П
Педро
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 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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