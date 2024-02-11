Гуренко: «Сохранение Тикнизяна — большой плюс для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на сорвавшийся трансфер защитника московского клуба Наира Тикнизяна в «Зенит».

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25-го числа того же месяца сообщалось, что сделка сорвалась, так как Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

«То, что «Локомотиву» удалось сохранить Тикнизяна — это большой плюс. Он играл очень хорошо в прошлом году. Хорошо, что Тикнизян остается», — приводит «РБ Спорт» слова Гуренко.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.